Babacar: “Vittoria importante ma porto a casa febbre e mal di gola. Grande Fede per il gol”

I postumi della gelida trasferta di Baku si fanno sentire, soprattutto per Babacar...

I postumi della lunghissima trasferta di Baku si fanno sentire e a farne le spese è soprattutto Babacar. Infatti la prova non troppo degna di nota, che ha indotto Sousa a sostituirlo nella ripresa, è stata comunque sufficiente a causare all’attaccante senegalese un attacco febbrile ed un fastidioso mal di gola, come da lui stesso annunciato sul suo profilo Instagram. Questo il messaggio postato dall’attaccante della Fiorentina: “Vittoria importante ma porto a casa febbre e mal di gola. Da 100 gradi a -100 gradi. Forza viola e grande Fede per il gol“.