Babacar: “Tifosi, dateci una mano. Con Kalinic ho più occasioni, ma dipende dal mister. Il futuro…”

Dalla zona mista interviene Babacar: “Voglio fare ancora altri gol, ne ho fatti 14 per ora ma non voglio fermarmi. Clima con i tifosi? Dico di darci una mano, senza di loro non possiamo far niente, così come loro non possono far niente senza di noi. Giocare solo o insieme Kalinic? Con lui ci sono più occasioni e più possibilità di fare gol. Da solo è più dura, specie contro squadre come la Lazio. Poi dipende dal mister.

Futuro? Guardo al presente, su come aiutare la squadra per andare in Europa. Questa stagione abbiamo dato delle soddisfazioni ai tifosi, in casa abbiamo battuto squadre importanti. È normale che loro vogliono che la squadra vinca sempre, ma per vincere abbiamo bisogno di loro. Punti persi con le piccole? Sì, questo fa arrabbiare e anche la gente”.