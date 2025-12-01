Babacar: “Sono fiorentino al 100%. Se oggi sono il calciatore che conoscete è merito della Fiorentina”

Khouma Babacar, attaccante senegalese con un importante trascorso nella Fiorentina, con cui ha segnato 39 gol in maglia viola, racconta:

«La mia Fiorentina, Astori e i gol all’Inter. Ora riparto dalla Turchia. Oggi gioco al Sariyer, qui in Turchia: devo dire che c’è un po’ troppo traffico… capita che dopo l’allenamento servano due o tre ore per tornare a casa!

Sono fiorentino al 100%. Vedere i tifosi felici mi rendeva orgoglioso, e se oggi sono il Babacar che conoscete è merito loro e della Fiorentina. Il giorno in cui morì Astori non capii più nulla. Mi chiesi: “Di quale Davide parlano?”. Non potevo accettarlo. Mi tremavano le mani. Asto sarà per sempre un mio amico. Ogni tanto sento Ilicic e Chiesa: entrambi si meritano il meglio. Il gol più bello della mia carriera? Il primo dei due segnati contro l’Inter. Fu un vero e proprio colpo da biliardo.»

Lo riporta Gianluca Di Marzio.