1 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:42

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Babacar: “Sono fiorentino al 100%. Se oggi sono il calciatore che conoscete è merito della Fiorentina”

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Redazione

1 Dicembre · 10:41

Aggiornamento: 1 Dicembre 2025 · 10:41

di

Khouma Babacar, attaccante senegalese con un importante trascorso nella Fiorentina, con cui ha segnato 39 gol in maglia viola, racconta:

«La mia Fiorentina, Astori e i gol all’Inter. Ora riparto dalla Turchia. Oggi gioco al Sariyer, qui in Turchia: devo dire che c’è un po’ troppo traffico… capita che dopo l’allenamento servano due o tre ore per tornare a casa!

Sono fiorentino al 100%. Vedere i tifosi felici mi rendeva orgoglioso, e se oggi sono il Babacar che conoscete è merito loro e della Fiorentina. Il giorno in cui morì Astori non capii più nulla. Mi chiesi: “Di quale Davide parlano?”. Non potevo accettarlo. Mi tremavano le mani. Asto sarà per sempre un mio amico. Ogni tanto sento Ilicic e Chiesa: entrambi si meritano il meglio. Il gol più bello della mia carriera? Il primo dei due segnati contro l’Inter. Fu un vero e proprio colpo da biliardo.»

Lo riporta Gianluca Di Marzio.

