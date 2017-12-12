Babacar ai ragazzi delle giovanili: "Non smettete di inseguire i vostri sogni, vi auguro il meglio"
Khouma El Babacar, in viola ormai da molti anni, è intervenuto nel corso della cerimonia che ha visto come protagonisti i ragazzi delle formazioni giovanili: "Sono qui ormai da 10 anni e sono molto co...
A cura di Redazione Labaroviola
12 dicembre 2017 19:38
Khouma El Babacar, in viola ormai da molti anni, è intervenuto nel corso della cerimonia che ha visto come protagonisti i ragazzi delle formazioni giovanili: "Sono qui ormai da 10 anni e sono molto contento di prendere parte a questa serata".
Ha poi proseguito con un consiglio per tutti i giovani che sognano di seguire le sue orme: "Non smettete di inseguire i vostri sogni, vi auguro il meglio".
E conclude con il suo augurio per tutti i presenti: "Auguro buone feste a tutti!".