Babacar ai ragazzi delle giovanili: "Non smettete di inseguire i vostri sogni, vi auguro il meglio"

Khouma El Babacar, in viola ormai da molti anni, è intervenuto nel corso della cerimonia che ha visto come protagonisti i ragazzi delle formazioni giovanili: "Sono qui ormai da 10 anni e sono molto co...

A cura di Redazione Labaroviola 12 dicembre 2017 19:38

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar

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