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Babacar ai ragazzi delle giovanili: "Non smettete di inseguire i vostri sogni, vi auguro il meglio"

Khouma El Babacar, in viola ormai da molti anni, è intervenuto nel corso della cerimonia che ha visto come protagonisti i ragazzi delle formazioni giovanili: "Sono qui ormai da 10 anni e sono molto co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2017 19:38
Babacar ai ragazzi delle giovanili: "Non smettete di inseguire i vostri sogni, vi auguro il meglio" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar
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Khouma El Babacar, in viola ormai da molti anni, è intervenuto nel corso della cerimonia che ha visto come protagonisti i ragazzi delle formazioni giovanili: "Sono qui ormai da 10 anni e sono molto contento di prendere parte a questa serata".

Ha poi proseguito con un consiglio per tutti i giovani che sognano di seguire le sue orme: "Non smettete di inseguire i vostri sogni, vi auguro il meglio".

E conclude con il suo augurio per tutti i presenti: "Auguro buone feste a tutti!".

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