Avv. Simbari: “Fagioli ha già pagato con la squalifica. È un capitolo chiuso, non c’è nulla di nuovo”

Dopo aver incontrato i PM di Milano che stanno indagando sullo scandalo scommesse, in cui è coinvolto anche Nicolò Fagioli, il legale del centrocampista della Fiorentina ha commentato la situazione in merito al suo assistito: “Ha già fatto un percorso, anche psicologico e con gli interrogatori nelle indagini – ha spiegato l’avvocato Armando Simbari, come riportato da Sportmediaset -. Ha già pagato con la squalifica sul fronte della giustizia sportiva. Per lui questo è un capitolo chiuso, non c’è nulla di nuovo e vuole definirlo nel più breve tempo possibile anche negli aspetti penali”.