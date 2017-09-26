Avv. Grassani: ''Falso in bilancio, ecco cosa rischia davvero la Fiorentina''

L'avv. Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, penale e civile, ha parlato a Lady Radio dell'accusa di falso in bilancio che riguarda la Fiorentina: "Cosa rischia la viola? Dipende se stiamo par...

A cura di Redazione Labaroviola 26 settembre 2017 16:22

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