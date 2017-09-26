Avv. Grassani: ''Falso in bilancio, ecco cosa rischia davvero la Fiorentina''
L'avv. Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, penale e civile, ha parlato a Lady Radio dell'accusa di falso in bilancio che riguarda la Fiorentina: "Cosa rischia la viola? Dipende se stiamo par...
L'avv. Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, penale e civile, ha parlato a Lady Radio dell'accusa di falso in bilancio che riguarda la Fiorentina: "Cosa rischia la viola? Dipende se stiamo parlando sul piano sportivo o sotto il profilo penale. Il reato contestato si è verificato nel 2015, per cui ci sarà tempo per sanzioni anche gravi. Sul piano sportivo, la procura federale potrebbe imprimere delle sanzioni celeri: se però i numeri discrepanti non riguardassero l'iscrizione al campionato, le sanzioni dovrebbero essere soltanto pecuniarie e non di grande entità".