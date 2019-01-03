Auguri Micheal! Sono 50 anni per lo storico pilota F1 tifoso della Fiorentina

Compie oggi 50 anni il noto pilota di Formula 1 Micheal Schumacher. Uno dei più grandi piloti della storia che ha fatto le fortune della Ferrari e contribuito in maniera importante nello sviluppo dell...

Compie oggi 50 anni il noto pilota di Formula 1 Micheal Schumacher. Uno dei più grandi piloti della storia che ha fatto le fortune della Ferrari e contribuito in maniera importante nello sviluppo della monoposto della Mercedes. Il tedesco è adesso in condizioni terribili ormai da anni a causa di un incidente avuto su una pista da sci. Il campione di automobilismo è anche un noto tifoso viola, e il merito è di Batistuta. Questo è quanto dichiarato da lui tanti anni fa in una intervista alla Rai: Tifo per Batistuta e Rui Costa, che conosco personalmente. In Germania invece continuo a tenere per il Colonia, anche se e’ in seconda divisione”. Già, Batistuta e Rui Costa. Per loro fu anche pilota di eccezione al Mugello. I tifosi viola non lo hanno dimenticato tant'è che dopo l'incidente sugli sci dalla curva Fiesole arrivò anche uno striscione d'affetto.

Da parte della nostra redazione un augurio profondo di buon compleanno e di buona guarigione