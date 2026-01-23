Atzeni: “Un orgoglio indossare la maglia viola, l’ambiente creato da Commisso mi ha fatto crescere”

Davide Atzeni, centrocampista della Fiorentina Primavera, ha raccontato il momento più duro della sua carriera, segnato dalla rottura del crociato arrivata in un periodo particolarissimo: "Ero felicis...

Davide Atzeni, centrocampista della Fiorentina Primavera, ha raccontato il momento più duro della sua carriera, segnato dalla rottura del crociato arrivata in un periodo particolarissimo: "Ero felicissimo per la convocazione in Nazionale e per l’Europeo che avrei dovuto giocare, poi è arrivato l’infortunio. È stato un momento difficile, ma l’ho affrontato bene grazie alla vicinanza dei compagni, della mia famiglia e della società".

Fondamentale il supporto del gruppo viola: "Quando ho fatto la risonanza e ho saputo subito l’esito, sono andato a parlare con il mister. Poco dopo è arrivato tutto il gruppo Under 18: sono emozioni che non si spiegano, sono scoppiato a piangere. Con molti di loro gioco da dieci anni e mi hanno dato una forza incredibile per andare avanti".

Atzeni ha poi ribadito il suo legame profondo con la Fiorentina e con l’ambiente del club: "Sono tifoso viola da sempre, sono nato e cresciuto a Firenze. Vestire questa maglia è un orgoglio immenso, ne senti il peso ma anche la bellezza. L’ambiente che Commisso ci ha regalato è una risorsa enorme, con strutture e persone che ti aiutano davvero a crescere".