Attraverso un comunicato, la società Roma spinge per far giocare il derby domenica 17 maggio

La Roma spinge per non posticipare la partita

Con un comunicato sul profilo ufficiale della Roma, la società cerca di spingere a disputare il derby di domenica 17 maggio: “Sappiamo bene quanto sacrificio, passione e organizzazione personale comporti seguire la squadra per gli abbonati, ma anche e soprattutto e per chi vive lo Stadio come momento integrante della propria vita"