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Attraverso un comunicato, la società Roma spinge per far giocare il derby domenica 17 maggio

La Roma spinge per non posticipare la partita

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 maggio 2026 17:27
Attraverso un comunicato, la società Roma spinge per far giocare il derby domenica 17 maggio -
Derby
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Con un comunicato sul profilo ufficiale della Roma, la società cerca di spingere a disputare il derby di domenica 17 maggio: “Sappiamo bene quanto sacrificio, passione e organizzazione personale comporti seguire la squadra per gli abbonati, ma anche e soprattutto e per chi vive lo Stadio come momento integrante della propria vita"

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