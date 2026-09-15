Atta fuori perché svolge un lavoro personalizzato per essere al meglio in vista della sfida con il Napoli

Il motivo dell'esclusione di Atta nel match di coppa Italia contro il Pisa

Atta non è a disposizione per la gara della Fiorentina in coppa Italia contro il Pisa. Il centrocampista sta infatti svolgendo un lavoro personalizzato con l’obiettivo di recuperare al meglio e presentarsi nelle migliori condizioni possibili in vista della sfida contro il Napoli.