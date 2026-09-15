Atta fuori perché svolge un lavoro personalizzato per essere al meglio in vista della sfida con il Napoli
Il motivo dell'esclusione di Atta nel match di coppa Italia contro il Pisa
A cura di Redazione Labaroviola
15 settembre 2026 22:10
Atta non è a disposizione per la gara della Fiorentina in coppa Italia contro il Pisa. Il centrocampista sta infatti svolgendo un lavoro personalizzato con l’obiettivo di recuperare al meglio e presentarsi nelle migliori condizioni possibili in vista della sfida contro il Napoli.