Atta: "Europa? Non dobbiamo porci limiti, il talento non ci manca. Vogliamo diventare squadra"
Il commento di Atta sugli obiettivi Viola
A cura di Redazione Labaroviola
27 settembre 2026 14:57
Intervistato dal Corriere Fiorentino, il centrocampista Viola Arthur Atta, ha parlato degli obiettivi della Fiorentina per questa stagione: "L'Europa? Non dobbiamo porci limiti, ma avere un obiettivo comune: diventare squadra. È questa la prima cosa da fare se vogliamo essere protagonisti. Il talento non ci manca".