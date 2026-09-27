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Atta: "Europa? Non dobbiamo porci limiti, il talento non ci manca. Vogliamo diventare squadra"

Il commento di Atta sugli obiettivi Viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2026 14:57
Atta: "Europa? Non dobbiamo porci limiti, il talento non ci manca. Vogliamo diventare squadra" - Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Intervistato dal Corriere Fiorentino, il centrocampista Viola Arthur Atta, ha parlato degli obiettivi della Fiorentina per questa stagione: "L'Europa? Non dobbiamo porci limiti, ma avere un obiettivo comune: diventare squadra. È questa la prima cosa da fare se vogliamo essere protagonisti. Il talento non ci manca".

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