Atta e Ndour hanno svolto una parte di allenamento in gruppo e una parte differenziata
Allenamento a parte per i viola: i due centrocampisti hanno lavorato parzialmente in gruppo
A cura di Chiara Arcioni
18 novembre 2026 15:59
La Fiorentina è tornata oggi ad allenarsi in vista della sfida contro il Monza, ma restano da monitorare le condizioni di alcuni giocatori. Atta e Ndour hanno svolto una parte della seduta insieme al gruppo e una parte di lavoro differenziato: entrambi restano in dubbio per la prossima partita.
Da valutare anche Njie, che durante gli impegni con la Nazionale ha rimediato una botta. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi allenamenti per capire se potrà essere a disposizione in vista della trasferta contro il Monza.