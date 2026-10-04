Atta: "Abbiamo lavorato bene con Grosso, pensavamo di diventare una squadra forte. Vanoli ha le idee chiare"
Le parole di Arthur Atta durante l'ultimo weekend di sosta per le nazionali raccolte da Sky Sport
Il centrocampista della Fiorentina Arthur Atta è intervenuto ai microfoni di Sky in vista della ripresa del campionato, soffermandosi anche sull’esperienza con l’ex allenatore Fabio Grosso.
«È difficile capire come siano andate le cose – ha spiegato Atta –. Durante il ritiro con Grosso abbiamo lavorato bene e pensavamo di poter costruire qualcosa di importante, diventando una squadra forte. Purtroppo non ci siamo riusciti, ma questo è il calcio: a volte è difficile capire davvero come vadano certe situazioni».
Il centrocampista francese ha poi parlato del lavoro svolto durante la sosta e delle indicazioni del nuovo tecnico Paolo Vanoli:
«Stiamo lavorando bene in questi giorni. Le idee di Vanoli sono chiare: vuole innanzitutto che diventiamo una squadra, mettendo il sacrificio e il lavoro per il collettivo davanti a tutto».