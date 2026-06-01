Atalanta, TMW scrive: "Settimana decisiva: sarà addio con Palladino. Poi Sarri e il via al nuovo corso"

Palladino è ai saluti con la Dea, manca poco all'ufficialità di Sarri

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, quella appena iniziata sarà la settimana chiave per definire il futuro della panchina dell'Atalanta. Raffaele Palladino è sempre più vicino all'addio, nonostante sia previsto un incontro con il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, appena sbarcato a Bergamo. Il confronto tra le parti dovrebbe servire a fare il punto della situazione, ma non cambierà gli scenari già delineati. La separazione è ormai indirizzata e l'Atalanta sia pronta a voltare pagina.

Una volta definita l'uscita di Palladino, il club nerazzurro procederà con l'affondo decisivo per Maurizio Sarri, individuato come il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo. Dopo l'ufficializzazione del tecnico toscano, l'Atalanta potrà concentrarsi sul mercato e sulla costruzione della squadra per la prossima stagione.