Atalanta-Sarri, accordo triennale? TMW scrive: "Entro la fine della settimana arriverà la decisione"
Il tecnico toscano valuta l’offerta dei bergamaschi tra progetto a lungo termine e concorrenza del Napoli
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l'Atalanta sarebbe sempre più decisa a puntare su Maurizio Sarri per il futuro della panchina.
Il club nerazzurro, che vedrebbe Cristiano Giuntoli in arrivo in dirigenza, avrebbe messo il tecnico toscano in cima alla lista dei desideri, mentre si allontana progressivamente il nome di Raffaele Palladino.
Sarri, dal canto suo, sarebbe chiamato a prendere una decisione entro fine settimana: sul tavolo c’è una proposta importante dell’Atalanta, con un progetto a lungo termine e un contratto fino al 2029 che lo vedrebbe centrale nella costruzione tecnica del club.
Resta aperta anche la concorrenza del Napoli, con il tecnico che dovrà scegliere la sua prossima destinazione tra due progetti di alto profilo.