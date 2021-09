Atalanta, non solo Muriel ecco tutte le assenze di Mister Gasperini in vista del match contro la Fiorentina

La situazione in casa Atalanta è tutt’altro che tranquilla.

Dopo la vittoria al fotofinish contro il Torino e il pareggio a reti bianche contro il Bologna, gli uomini di Mister Gasperini affronteranno i Viola Sabato alle 20.45.

Sono moltissime le assenze in casa Dea, la più importante, senza dubbio, quella del grande ex Luis Muriel ma non solo…

Se da una parte rientrerà il colombiano Zapata, dall’altra mancherà il talentuoso Piccoli. L’attaccante si è fermato a causa di un infortunio durante il ritiro della Nazione Under 21.

Da valutare anche Hateboer, mentre certo dell’assenza, stavolta non per infortunio, sarà l’olandese De Roon che è squalificato.

Infine c’è il portiere Musso che dovrà sostenere un volo oltre oceano visto che si trova in Argentina e arriverà a poche ore dal fischio d’inizio contro la Fiorentina.

