Astori: "Troppi errori, abbiamo rincorso tutta la partita. Solo la grinta non basta..."

Errore suicida sul primo gol, serve più attenzione. E l'assenza di Gonzalo pesa

Parla Davide Astori in seguito alla sconfitta sul campo del Torino: "Quella di oggi è una sconfitta che brucia molto, siamo stati costretti a rincorrere i nostri avversari per quasi tutto l'arco della partita e giocare così non è mai facile. Abbiamo commesso troppi errori tecnici, come in occasione del primo gol, questo ci dimostra che la grinta da sola non basta ma dobbiamo essere più attenti. In occasione del 2-0, invece, Tomovic ha chiamato il fuorigioco, ma dovrei rivederlo".

Conclude sull'assenza di Gonzalo: "Gonzalo è un giocatore molto importante per la nostra fase difensiva, saremo felici di ritrovarlo dopo la sosta".