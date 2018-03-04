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Astori portato via dall'albergo, tutta la squadra in lacrime

Lascia l'albergo il corpo di Davide Astori per approfondire le cause del decesso. L'intera squadra ha seguito la bara verso il carro funebre in lacrime

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 12:33
Astori portato via dall'albergo, tutta la squadra in lacrime - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
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Lascia l'albergo il corpo di Davide Astori per approfondire le cause del decesso. L'intera squadra ha seguito la bara verso il carro funebre in lacrime. In seguito sono tutti rientrati ognuno nella propria stanza, affranti dal dolore.

Come detto il copro verrà portato in ospedale per capire da cosa sia stata causato il malore.

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