Astori: "Siamo partiti benissimo, nelle altre partite abbiamo sbagliato l'approccio"

Abbiamo tanti giocatori nuovi da far ambientare ma continuiamo così e ci prenderemo i punti che vogliamo

Davide Astori, capitano e difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Premium Sport nell'intervallo di "Siamo partiti benissimo. Dovevamo fare così: nelle altre due gare eravamo stati carenti nell'approccio. Così è il miglior modo per prendersi i punti che vogliamo. Abbiamo tanti nuovi da far ambientare e amalgamare ma continuiamo così per fare punti che ci possono far comodo".