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Astori: "Siamo partiti benissimo, nelle altre partite abbiamo sbagliato l'approccio"

Abbiamo tanti giocatori nuovi da far ambientare ma continuiamo così e ci prenderemo i punti che vogliamo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 settembre 2017 15:46
Astori: "Siamo partiti benissimo, nelle altre partite abbiamo sbagliato l'approccio" - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori
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Davide Astori, capitano e difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Premium Sport nell'intervallo di "Siamo partiti benissimo. Dovevamo fare così: nelle altre due gare eravamo stati carenti nell'approccio. Così è il miglior modo per prendersi i punti che vogliamo. Abbiamo tanti nuovi da far ambientare e amalgamare ma continuiamo così per fare punti che ci possono far comodo".

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