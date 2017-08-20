Astori: "Numericamente più completi dell'anno scorso, ma serve tempo. Dobbiamo diventare all'altezza di Firenze. Il rigore..."

Intervistato in Zona Mista, il capitano Davide Astori ha lasciato qualche dichiarazione: "Diciamo che non era la partita più facile da giocare. L'Inter è riuscita subito ad andare sul 2-0 ma siamo riu...

Intervistato in Zona Mista, il capitano Davide Astori ha lasciato qualche dichiarazione: "Diciamo che non era la partita più facile da giocare. L'Inter è riuscita subito ad andare sul 2-0 ma siamo riusciti a rimanere in partita e siamo stati un po' sfortunati negli episodi. Il rigore? Io ho provato ad evitare Icardi che mi è finito addosso. E' stato furbo lui. Mi sembra strano soprattutto che non abbiano dato il rigore su Simeone, che era piuttosto simile a quello di Icardi. Differenze dall'anno scorso? Siamo più completi a livello numerico rispetto all'anno scorso, però abbiamo bisogno di tempo. Dobbiamo diventare una squadra all'altezza di Firenze".