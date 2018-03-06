Labaro Viola

Astori, negata la partecipazione della Fiorentina all'autopsia

La Fiorentina ha chiesto questa mattina di poter partecipare, con la nomina di un proprio consulente, all'autopsia sul capitano Davide Astori

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 marzo 2018 12:57
Astori, negata la partecipazione della Fiorentina all'autopsia - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori
News
Astori
Condividi

(ANSA) - UDINE, 06 MAR - La Fiorentina ha chiesto questa mattina di poter partecipare, con la nomina di un proprio consulente, all'autopsia sul capitano Davide Astori, deceduto nella notte tra sabato e domenica, nella camera dell'hotel "Là di Moret" di Udine mentre era in ritiro con la squadra. La Procura ha respinto la richiesta. Lo conferma l'avvocato Raffaele Conte, nominato legale del club toscano, che questa mattina si è presentato con il medico legale Gloria Manetti in Procura per il conferimento dell'incarico. "Non lo abbiamo chiesto a tutela della Fiorentina. Lo abbiamo fatto perché tenevamo a partecipare per acclarare e sapere quali sono le cause della morte - ha spiegato - ritenevamo di poterlo fare quale persona offesa o danneggiata dal reato. La Procura ha ritenuto invece che siano persone offese solo i prossimi congiunti".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok