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Astori, domani l'autopsia. Giovedì alle 10 i funerali a Firenze

La Fiorentina, unitamente alla famiglia di Davide Astori, informa che l'autopsia sarà eseguita nella giornata di domani, martedì 6 marzo.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2018 14:28
Astori, domani l'autopsia. Giovedì alle 10 i funerali a Firenze - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina, unitamente alla famiglia di Davide Astori, informa che l'autopsia sarà eseguita nella giornata di domani, martedì 6 marzo.
Davide tornerà a Firenze nella giornata di mercoledì dove, presso il Centro tecnico Federale di Coverciano, sarà allestita la camera ardente per l'ultimo saluto al Capitano.
I funerali si terranno a Firenze giovedì 8 marzo alle ore 10 nella Basilica di Santa Croce.

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