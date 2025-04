Assessore Perini: “Costi e tempi definitivi del Franchi saranno noti una volta approvata la variante”

L’assessora al Comune di Firenze con deleghe a sport e alle politiche giovanili Letizia Perini ha parlato dello stadio Artemio Franchi quest’oggi in Consiglio Comunale: “Sono contenta di quello che sta accadendo. Sono stati fatti diversi incontri con la Fiorentina. Non credo sia importante dove si tengano gli incontri ma come, siamo contenti di come stanno andando le cose. La strada sta andando avanti bene. Sui costi, gli aumenti saranno più chiari una volta approvata la variante, che al momento è in corso di redazione. Ultimata capiremo realmente i costi. L’importo mancante potrà essere definito solo quando si è definito l’importo totale dell’intervento. E’ molto complesso parlare di numeri, gli uffici stanno lavorando sulla variante e quindi modificando alcuni aspetti e così le cifre.

C’è stata una commissione che ha lavorato sui progetti presentati per il Franchi, con personalità competenti. Gli elaborati rispetto alla variante generale al progetto definitivo per la conferenza dei servizi sono già stati consegnati e questa è in corso. Per quelli per la variante del contratto in essere sono in via di ultimazione. La data di ultimazione dei lavori sarà definita dopo l’approvazione della variante di predisposizione. Quando ci sarà la variante definitiva presentabile lo faremo con tutti. Il tavolo della Prefettura ha detto una cosa semplice: la Fiorentina non poteva che giocare al Franchi”.