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Ascari stronca la Fiorentina: "Pellegrino è da medio-bassa classifica, spesi soldi esorbitanti"

Ascari critica la gestione della rosa viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2026 13:24
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Ascari stronca la Fiorentina: "Pellegrino è da medio-bassa classifica, spesi soldi esorbitanti" - Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Ospite de Il Salotto del Calcio di TVL, il procuratore Eugenio Ascari ha analizzato la prestazione della Fiorentina contro l'Inter a San Siro, soffermandosi sulle difficoltà della squadra, sulle scelte di mercato e sulla prossima sfida contro l'Atalanta.

"L'unico dato positivo è che la Fiorentina era riuscita a passare in vantaggio contro l'Inter, ma sotto il profilo del gioco la squadra è stata schiacciata e De Gea è stato il migliore in campo. I nerazzurri hanno effettuato 33 tiri verso la porta. Un pareggio, però, si poteva portare a casa.

È difficile analizzare la situazione, soprattutto dopo il naufragio di Pioli dello scorso anno e la scelta di Grosso, al quale non è stata costruita una squadra a sua immagine e somiglianza. La Fiorentina non aveva un esterno fino agli ultimi due giorni di mercato. È stato richiamato Vanoli e così si sono persi tre mesi.

Eravamo orientati a dare un voto alto al lavoro di Paratici e pensavamo che la Fiorentina potesse disputare un campionato di medio-alta classifica, ma così non è stato.

La sfida contro l'Atalanta sarà difficilissima, perché i bergamaschi arrivano da due risultati negativi. È una partita da dentro o fuori e a pagarne le conseguenze potrebbe essere Vanoli, che ci ha messo del suo con una strategia iperdifensiva, accentuata negli ultimi dieci minuti.

Sono stati presi dei buoni giocatori, come Atta e Mastantuono. Il Beto dei tempi dell'Udinese era un buon giocatore. Su Pellegrino, però, inizio ad avere l'impressione che abbia dei limiti e che sia più un calciatore da medio-bassa classifica che da una squadra che ambisce alle posizioni di vertice. Sono state pagate cifre esorbitanti rispetto agli introiti delle cessioni. Favasuli è stato regalato, così come Kouadio, mandato in prestito gratuito. Si è speso tantissimo per giocatori che stanno avendo un rendimento inferiore alle aspettative".

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