Ascari: "I giocatori della Fiorentina non sono continui: Ndour e Fagioli hanno avuto un calo terribile"

Ascari analizza il momento della Fiorentina

Ascari, procuratore sportivo, è intervenuto durante Il Salotto del Calcio, per analizzare il momento della Fiorentina dopo il pareggio contro la Juventus. Tra le criticità evidenziate c'è soprattutto la fragilità difensiva, ma non sono mancati alcuni giudizi sui singoli e sulla continuità di rendimento della squadra.

"I 25 gol subiti in 11 partite sono veramente troppi e dimostrano la fragilità difensiva della squadra. Domenica hanno funzionato sicuramente meglio i collegamenti tra centrocampo e attacco: la Fiorentina ha avuto diverse occasioni, però continua a subire troppo.

La prima sosta ha sicuramente inebriato qualche giocatore. Fagioli ha ricevuto tanti complimenti e, dopo la pausa, ha avuto un calo impressionante. Ndour era andato in Under 21 e aveva segnato da 70 metri, poi non si è più visto. Anche contro la Juventus, secondo me, ha disputato una partita normale, per non dire mediocre.

Fagioli l'anno scorso, nel girone di ritorno, è stato determinante e quest'anno aveva iniziato bene. La lacuna della Fiorentina è che tanti elementi non hanno continuità di rendimento. João Mário ha disputato due grandi partite contro Atalanta e Sassuolo, mentre contro la Juventus ha fatto un passo indietro. Ndour aveva iniziato bene, ma dopo la sosta non si è più ripreso.

Sta trovando continuità Mastantuono, soprattutto per spirito di sacrificio e abnegazione. Perderà anche qualche pallone, ma ci prova sempre. È stato criticato tantissimo fino ad ora, ma secondo me è ingiusto: alle qualità tecniche abbina anche quelle agonistiche".