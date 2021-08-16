AS Argentina, Cagliari e Udinese vogliono Roncaglia. L'ex viola potrebbe tornare in Italia

Secondo voci provenienti dall'Argentina Facundo Roncaglia potrebbe tornare in Italia. Cagliari e Udinese su di lui

Come calciatore ha sempre dimostrato di avere diversi limiti tecnici. Nonostante questo, in Fiorentina è ricordato con affetto e simpatia per la grande grinta che ha sempre messo in campo. Ora, Facundo Roncaglia potrebbe tornare in Serie A. Secondo AS Argentina, sul difensore ex Viola e oggi svincolato, ci sarebbero Cagliari e Udinese. Gli isolani sono alla ricerca di un sostituto per il partente Godin. Per quanto riguarda i bianconeri, Roncaglia avrebbe già ricevuto una proposta ufficiale dall'Udinese che fonti vicine al calciatore danno come preferibili per lui e la sua famiglia.