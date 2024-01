Arthur: “Ho scelto la Fiorentina nonostante avessi avuto una ricca offerta dall’Arabia”

Il centrocampista della Fiorentina Arthur, ha parlato a Marca, quotidiano spagnolo, queste le sue parole:

“Mi trovo molto bene a Firenze e va tutto bene, sono molto felice qui. Conoscevo i tifosi per aver giocato contro di loro. Meglio averli a favore che contro perchè fanno molto rumore. Non conoscevo molto bene la città, ma è incredibile. Arte, cibo, si respira calcio. Prima di accettare la Fiorentina avevo anche altre proposte. Grandi squadre dalla Spagna, dall’Inghilterra, dal Brasile. Dall’Arabia mi hanno offerto una somma di denaro incredibile, non vi mentirò. Ma volevo giocare ancora, cioè essere felice giocando a calcio, dimostrare soprattutto a me stesso che potevo tornare ad alti livelli. Nelle stagioni precedenti ho avuto un po’ di sfortuna a causa degli infortuni. Ecco perché alla fine abbiamo scelto la Fiorentina”