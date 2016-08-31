Arriva una seconda punta: Jovetic? La trattativa continua. Se salta...

Prosegue senza soste la trattativa che potrebbe far tornare in viola Stevan Joveticdopo l'esperienza al City e all'Inter. La Fiorentina si aspetta un passo indietro da parte dei nerazzurri sulla quest...

Prosegue senza soste la trattativa che potrebbe far tornare in viola Stevan Joveticdopo l'esperienza al City e all'Inter. La Fiorentina si aspetta un passo indietro da parte dei nerazzurri sulla questione ingaggio ma se lo aspetta anche dal giocatore e poi proverà a fare la sua parte. Il tira e molla delle ultime ore è da leggere come classico gioco delle parti che vedrà Corvino trattare conAusilio e Ramadani fino alla possibile fumata bianca. Nel caso in cui non dovesse arrivare il montenegrino, possibile che il dg tiri fuori il classico coniglio dal cilindro visto che con l'addio di Rossi è chiaro che Sousa sarebbe contento di avere un altro giocatore offensivo a disposizione. A riportarlo è La Nazione.