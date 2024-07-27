Argentina U23, infortunio per Beltran contro l'Iraq: l'attaccante sostituito per un problema alla schiena

Infortunio per Beltran nel match contro l'Iraq. Mascherano lo sostituisce al 45' per un problema alla schiena

Attimi di apprensione per i tifosi argentini per Lucas Beltran, costretto al forfait a causa di un problema riportato durante il match contro l'Iraq. L'attaccante della Fiorentina è stato sostituito al 45' per un infortunio alla schiena dopo aver subito un brutto colpo. Dopo aver provato a giocarci su, l'attaccante avrebbe riferito allo staff medico: "La mia schiena si è irrigidita". Mascherano lo ha rimpiazzato con Giuliano Simeone, fratello del Cholito, subendo il gol del pareggio dopo qualche minuto (45'+4). Da verificare l'entità dell'infortunio.

VIDEO, JOHNSTON FA UN INTERVENTO KILLER SU KEAN E FA SCATENARE UNA RISSA IN BOLTON-FIORENTINA

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