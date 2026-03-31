Aprile di fuoco per la Fiorentina. Gazzetta: “6 partite in 22 giorni. Priorità salvezza ma Conference opportunità”

Arriva un periodo fondamentale per la Fiorentina che si gioca tanto in poco tempo: sabato torna in campionato con la trasferta di Verona, poi la squadra affronterà il Crystal Palace nell’andata dei quarti di finale di Conference League. Un aprile che vede la squadra di Paolo Vanoli disputare 6 partite in 22 giorni.

Sarà importante per il tecnico viola avere tutti i suoi giocatori a disposizione nello sprint finale di questa stagione. La Serie A rimane la priorità, considerando che la salvezza è ancora tutta da guadagnare, ma la Fiorentina ha l’opportunità di vincere un trofeo che in passato è sfuggito due volte. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.