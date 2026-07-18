Apprensione per Fagioli, si ferma in allenamento per un problema al ginocchio. Subito soccorso
Verso la fine dell'allenamento il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli ha avuto un piccolo problema fisico
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2026 20:10
Nel corso del sesto allenamento al Viola Park della preparazione estiva della squadra viola c'è stato un piccolo problema fisico per Nicolò Fagioli che si è fermato sul finale della seduta per un problema al ginocchio. Il centrocampista si è subito fermato ed ha aspettato a bordo i campo i soccorsi prima di dirigersi verso lo spogliatoio terminando anzitempo l'attività. Assente oggi Moreno per via di alcuni problemi fisici