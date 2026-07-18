Labaro Viola

Apprensione per Fagioli, si ferma in allenamento per un problema al ginocchio. Subito soccorso

Verso la fine dell'allenamento il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli ha avuto un piccolo problema fisico

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2026 20:10
Apprensione per Fagioli, si ferma in allenamento per un problema al ginocchio. Subito soccorso -
News
Condividi

Nel corso del sesto allenamento al Viola Park della preparazione estiva della squadra viola c'è stato un piccolo problema fisico per Nicolò Fagioli che si è fermato sul finale della seduta per un problema al ginocchio. Il centrocampista si è subito fermato ed ha aspettato a bordo i campo i soccorsi prima di dirigersi verso lo spogliatoio terminando anzitempo l'attività. Assente oggi Moreno per via di alcuni problemi fisici

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok