Apprensione per Fagioli, si ferma in allenamento per un problema al ginocchio. Subito soccorso

Verso la fine dell'allenamento il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli ha avuto un piccolo problema fisico

Nel corso del sesto allenamento al Viola Park della preparazione estiva della squadra viola c'è stato un piccolo problema fisico per Nicolò Fagioli che si è fermato sul finale della seduta per un problema al ginocchio. Il centrocampista si è subito fermato ed ha aspettato a bordo i campo i soccorsi prima di dirigersi verso lo spogliatoio terminando anzitempo l'attività. Assente oggi Moreno per via di alcuni problemi fisici