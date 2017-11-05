Antognoni e Totti fianco a fianco in tribuna al Franchi, quando la qualità sugli spalti supera quella in campo...

Il Big Match di quest'oggi non sarà reso speciale solo dai 22 calciatori che scenderanno in campo per accendere la sfida: Fiorentina-Roma è molto di più, e ai giocatori in campo basterà alzare gli occ...

Il Big Match di quest'oggi non sarà reso speciale solo dai 22 calciatori che scenderanno in campo per accendere la sfida: Fiorentina-Roma è molto di più, e ai giocatori in campo basterà alzare gli occhi verso la tribuna per capirne il motivo. Giancarlo Antognoni per la Fiorentina e Francesco Totti per la Roma faranno da cornice a questa splendida partita per renderla ancora più speciale. I due leggendari numeri dieci e bandiere dei rispettivi club infatti, dovrebbero sedere vicini nelle poltroncine della tribuna dell'Artemio Franchi. Divisi da una manciata di anni, ma per molti aspetti estremamente simili... La notizia è riportata da La Gazzetta dello Sport.