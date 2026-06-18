Antognoni sulla rinuncia al centenario: "Ormai ho preso la mia decisione e mantengo la mia parola"

Non transige l'Unico 10, non ci sarà al Centenario. Non sono serviti gli appelli di molti ex viola a far si che egli cambiasse idea.

Il prossimo 29 agosto sarà una festa per il centenario della Fiorentina senza Giancarlo Antognoni? Inconcepibile per molti ex calciatori viola. Eppure nonostante l’apertura via stampa del direttore generale Alessandro Ferrari che si augura la partecipazione di Antognoni alla celebrazione della storia di cui fa parte, l’ex capitano, premiato ieri con una targa «Solo per la maglia» in Consiglio regionale, sembra irremovibile: «Ormai ho preso la mia decisione e mantengo la mia parola, mi spiace non partecipare proprio al centenario ma dovete rispettare la mia volontà. Ferrari d’altronde, quando cinque anni fa sono andato via, non ha detto niente. Perché oggi devo fare un favore al club con la mia presenza quando non mi ha trattato bene? La proprietà è la stessa».

Antognoni lamenta il ridimensionamento di ruolo che cinque anni fa lo costrinse ad andarsene, non sentendo la fiducia di una proprietà che lui stesso aveva sostenuto all’arrivo e lamenta l’assenza di rapporti da allora, tanto che non ha più messo piede al Franchi né al Viola Park.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino.