Antognoni sul centenario: "Questa è la festa dell'attuale proprietà della Fiorentina che non mi ha considerato"

Sempre sul Centenario: "Mi conoscete sapete che non cambio idea". Sul fatto di giocare 'guardando le stelle': "Una frase che mi ha accompagnato"

Antognoni, cosa l’ha convinta a ripercorrere gli ultimi 50 anni della sua vita? «Giuro sarà l’ultima volta (ride, ndr), ma i Cento anni della Fiorentina fanno effetto e buona parte della mia carriera e vita sono trascorsi qui».

E allora togliamoci subito il dente. Ci sarà al Centenario viola? «Mi conoscete, sono sempre chiaro e non cambio idea. Questa è la festa dell’attuale proprietà che non mi ha considerato per cinque anni. E poi, ci sono tanti altri grandi giocatori che hanno fatto la storia della Fiorentina...».

Può darsi, ma solo uno giocava “guardando le stelle“. «Una frase che mi ha sempre accompagnato e che ha descritto perfettamente la mia carriera».

E poi Brera regalava nulla nei suoi giudizi... «Direi di no. E detto di un giocatore della Fiorentina da un giornalista che aveva un occhio di riguardo per i giocatori delle grandi del nord vale doppio».

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione