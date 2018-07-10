Antognoni sponsorizza: "Lafont è molto reattivo tra i pali, soprattutto sui tiri bassi".

Alla presentazione di Alban Lafont, ha parlato Giancarlo Antognoni. Queste le sue parole sul portiere: "Alban Lafont, nato in Burkina Faso il 23 gennaio del 1999 ma naturalizzato francese. È molto alt...

Alla presentazione di Alban Lafont, ha parlato Giancarlo Antognoni. Queste le sue parole sul portiere: "Alban Lafont, nato in Burkina Faso il 23 gennaio del 1999 ma naturalizzato francese. È molto alto ma anche molto reattivo tra i pali, sopratutto per quanto riguarda le palle basse. È cresciuto nel Tolosa ed ha esordito sedicenne, collezionando 98 presenze. Ha anche militato nelle nazionali giovanili fino ad arrivare ai mondiali under 20”.