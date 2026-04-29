Antognoni scettico: "Non so se Grosso è l'allenatore giusto per la Fiorentina, è emergente"

Giancarlo Antognoni ha parlato della situazione del presente e del futuro in casa Fiorentina

A margine della presentazione del libro "La Bibbia del calcio italiano" al Museo di Coverciano, Giancarlo Antognoni ha parlato del finale di stagione della Fiorentina e delle scelte per il futuro della panchina. Queste le sue parole a Firenze Viola:

La Fiorentina è quasi salva. Può festeggiare serenamente il centenario? "Per come si era messa, sicuramente. Non è un bel centenario, ma nessuno si aspettava la salvezza all'inizio. Quindi oggi non dico che bisogna essere contenti, ma guardare al prossimo campionato".

Grosso sarebbe il profilo ideale per il futuro? "Sono un esterno, non posso dare un giudizio. Ha fatto bene al Sassuolo ma ognuno ha il suo pensiero in testa. A Firenze con Italiano e Palladino abbiamo già avuto tecnici emergenti, Grosso sarebbe così. È uno dei migliori attualmente, ma non so se la Fiorentina oggi ha bisogno di un altro profilo del genere".

Continuerebbe con Vanoli? "Vanoli ha fatto il massimo, in 17 partite ha fatto 28 punti. Non gli puoi dire nulla, poi se piace o meno è un giudizio personale. A Firenze ogni anno ci sono questi giudizi, ma i risultati parlano per lui".

Paratici può fare la differenza? "Sono i giocatori a fare la differenza, mai un direttore sportivo. Lui può migliorare la squadra, ma non va in campo".