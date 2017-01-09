Antognoni: "Ringrazio i tifosi, lo striscione davanti allo stadio mi ha commosso"

Per nessuno era mai stato fatto tanto. Sono molto emozionato

Giancarlo Antognoni, nel corso della sua prima uscita ufficiale da neo dirigente della Fiorentina, ha presenziato ieri sera ad una cena organizzata dal viola club "Gli Ingestibili". Come riportato da La Nazione, l'Unico 10 ha colto l'occasione per ringraziare personalmente i tifosi per lo striscione comparso alcuni giorni davanti ai cancelli dello stadio "Franchi", con su scritto: "Bentornato a casa magnifico capitano". Queste le parole di Antognoni: "Sono emozionato per lo striscione allo stadio. Sono andato a vederlo, mi ha commosso. Per nessuno era mai stato fatto tanto, ringrazio i tifosi".