Antognoni: "Ringrazio la proprietà per l'opportunità, farò del mio meglio. Qui ho tanti ricordi"

Ho trascorso metà dei miei anni con la Fiorentina, fa piacere tornare dove si è cercato di fare qualcosa di buono

Giancarlo Antognoni ha mosso i primi passi nella sua nuova veste di dirigente della Fiorentina e nella giornata di oggi è stato accolto in sede dove ha preso possesso del suo nuovo ufficio. Presenti in questa significativa giornata, documentata in un video diffuso sul sito ufficiale della società gigliata, anche il direttore generale Andrea Rogg e la responsabile della comunicazione istituzionale Elena Turra. Queste le parole di Antognoni: "La Leggenda è tornata a casa? Diciamo di si visto che quasi la metà dei miei anni li ho passati nella Fiorentina perciò è un bel ritorno. Ringrazio la proprietà per questa opportunità cercherò di ricambiare al meglio come ho sempre cercato di fare. Cosa provo? Ho vari ricordi, anche perché era tutto diverso quando ci giocavo io, non c'era questo ambiente ma è piacevole tornare nei luoghi dove hai cercato di fare qualcosa di buono".