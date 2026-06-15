Antognoni promuove la scelta di Grosso: "Ha fatto bene dovunque è andato e lo farà anche a Firenze"

Il commento di Giancarlo Antognoni a margine del Premio Internazionale Fair Play Menarini

Ambasciatore all'interno della premiazione del 30^ Premio Internazionale Fair Play Menarini, Giancarlo Antognoni ha commentato gli ultimi sviluppi in casa Fiorentina.



Ecco le parole della bandiera viola:



"Grosso ha fatto bene da qualsiasi parte è andato e sicuramente lo farà anche a Firenze. Dopo un campionato deludente c'è da riprendere un cammino che merita questa società e questa squadra, soprattutto per i tifosi che sono un po' feriti. Almeno nel centenario vediamo di fare belle cose"

Su Ndour:

"Cher è il pupillo di Baldini, ha sempre giocato, e bene, con lui. Per questo parlavo di metodologia di gioco, forse a Firenze non ha trovato quella giusta per lui. Baldini lo tiene tanto in considerazione. Credo che la Fiorentina debba puntare tanto sui giovani, anche perché vincere lo Scudetto è difficile. La Primavera è un'altra cosa. Con un'Under 23 i giocatori si valuterebbero molto meglio".