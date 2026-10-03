Antognoni: “Per me Oulai e Fagioli possono coesistere. Vanoli ha dimostrato di essere all’altezza”

Antognoni ha parlato della Fiorentina

Giancalo Antognoni, presente al Festival dello Sport di Trento, in un'intervista rilasciata a TMW, ha toccato vari temi: dalla Nazionale alla Fiorentina.

Che sensazioni hai avuto nel vedere l'Italia ieri pareggiare contro la Francia? "Sta progredendo molto bene, è sicuramente di buon auspicio per il futuro. Ci saranno dei benefici nel proseguimento di questo percorso, ma ci vorrà un po' di pazienza".

Inizia ad essere una squadra l'Italia? "Ieri ha giocato contro una grande squadra come la Francia, ha mantenuto nei 90 minuti lo stesso livello e vuol dire che è migliorata in queste ultime due partite: vediamo in seguito cosa potrà fare. Sicuramente l'inserimento di giovani è stato positivo, hanno fatto bene e fa ben sperare per il futuro".

Fagioli lo vedi più regista o mezzala? "Può fare bene entrambi i ruoli. E' bravo tecnicamente, vede il gioco e riesce a trovare con i suoi passaggi abbastanza illuminanti i suoi compagni. Giocatore eclettico, che può fare i due ruoli".

Il cambio di allenatore alla Fiorentina può dare ulteriori risultati positivi? "Paolo lo scorso anno ha fatto bene, non era stato riconfermato e ha ripreso in mano la situazione: credo che possa fare bene. La Fiorentina è cambiata molto, bisogna avere pazienza. Ci sono le possibilità e i giocatori, l'allenatore ha dimostrato l'anno scorso di essere all'altezza e quindi i presupposti sono buoni".

Oulai? "Bisogna vederlo un po', ma è stato pagato 30 milioni e quindi deve essere bravo per forza. Deciderà l'allenatore se può coesistere con Fagioli o no, ma può fare il metodista e quindi per me possono coesistere". Lo riporta TMW