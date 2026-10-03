Antognoni: "Mastantuono simile a Baggio per caratteristiche. Ha le qualità per essere determinante"

Il pensiero di Giancarlo Antognoni su Mastantuono

Nella città di Trento è in corso il Festival dello Sport, edizione 2026. Al fianco di Luca Calamai e Mimmo Cugini, è tornato a parlare l'ex campione Viola, Giancarlo Antognoni, che si è soffermato su Mastantuono:

"Non vedo somiglianze dirette con me, forse è più vicino a Baggio per caratteristiche. È un ragazzo interessante, punta l'uomo e cerca la porta. Serve tempo, ma ha le qualità per diventare determinante. In Italia il vero problema è che i giovani non giocano: i talenti ci sono, lo dimostrano le giovanili, ma i tecnici non rischiano mai i ragazzi a diciotto o vent'anni".