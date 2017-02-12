Antognoni: "L'Europa League è un obiettivo. La squadra mi è piaciuta, bella reazione dopo la sconfitta di Roma"

Non è vero che i fiorentini non sono ospitali. Molti ex giocatori restano a Firenze, è una grande città e si vive bene

Giancarlo Antognoni, presente all'intitolazione della strada a Ferruccio Valcareggi, ha avuto modo di commentare sia la prestazione della squadra nell'anticipo contro l'Udinese sia il suo rapporto con la città di Firenze ed i fiorentini: "Molte persone che vengono a Firenze per fare qualcosa, decidono di rimanere. Non è vero che i fiorentini non sono molto ospitali, c'è un grande attaccamento anche per le persone che vengono da fuori. Molti ex giocatori restano a Firenze, è una grande città e si vive bene".

Analizza anche la vittoria di ieri sera e l'attuale momento della squadra: "La Fiorentina? Mi è piaciuta la squadra ieri sera, dopo lo scivolone di Roma c'è stata una bella ripresa. Adesso ci aspettano due gare importanti, questa vittoria è importante per il morale. L'Europa League è un nostro obiettivo".