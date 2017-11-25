Antognoni: "Con la Lazio partiamo svantaggiati. Obiettivi? Se confermassimo l'ottavo posto dello scorso anno..."

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato a Il Messaggero: "La Lazio è una squadra che sta facendo molto bene, vale la zona Champions. Noi partiamo svantaggiati, inutile dire di n...

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato a Il Messaggero: "La Lazio è una squadra che sta facendo molto bene, vale la zona Champions. Noi partiamo svantaggiati, inutile dire di no. Siamo una delle squadre più giovani della serie A, serve tempo e magari qualche vittoria in più. Siamo pronti a fare una bella partita. Su chi punto? Milinkovic da una parte e Thereau per la Fiorentina. Pioli? Conosce la piazza e sa costruendo un cammino. Stagione senza obiettivi? Non direi. Teniamo molto alla Coppa Italia e poi siamo a soli due punti dal Milan settimo. Se alla fine confermassimo l'ottavo posto dello scorso anno sarebbe già qualcosa in una stagione di ripartenza".