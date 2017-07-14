Antognoni: "Gaspar esterno molto veloce, bravo tecnicamente. Ha collezionato numerosi assist"

A presentare il neo acquisto viola Bruno Gaspar, questa mattina e in conferenza stampa è sceso niente meno che Giancarlo Antognoni. Queste le sue dichiarazioni introduttive: "Gaspar è un esterno molto...

A presentare il neo acquisto viola Bruno Gaspar, questa mattina e in conferenza stampa è sceso niente meno che Giancarlo Antognoni. Queste le sue dichiarazioni introduttive: "Gaspar è un esterno molto veloce, bravo tecnicamente. Gioca a destra ma può ricoprire anche il ruolo di esterno sinistro se c'è bisogno. Nasce nelle giovanili del Benfica dove ha iniziato la sua carriera calcistica. Ha molte presenze nelle Nazionali giovanili e negli ultimi 3 anni si è affermato nel Vitoria Guimaraes, collezionando anche numerosi assist".