Antognoni: "I Fiorentini hanno capito il cambiamento totale, ora devono essere ripagati con le vittorie"

Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni, è fiducioso per la partita di sabato contro il Bologna

Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni, è fiducioso per la partita di sabato contro il Bologna: “Sulla carta dovremmo vincere contro i rossoblu. Siamo in un buon momento di forma dopo il cinque a zero al Verona. La squadra è giovane ha bisogno di un po’ di tempo per collaudare i meccanismi di mister Pioli. I fiorentini si meritano la vittoria perché hanno accettato una situazione di cambiamento totale nella squadra”.

A riportare l'intervista è Calcionews24.com