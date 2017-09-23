Antognoni: "Il Calcio Storico è uno sport davvero bello. Con passione ottieni qualcosa di più, vogliamo dimostrarlo..."
Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della Fiorentina subito dopo la festa dei Bianchi in piazza Santo Spirito: "Il Calcio Storico è uno spor...
A cura di Redazione Labaroviola
23 settembre 2017 12:03
Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della Fiorentina subito dopo la festa dei Bianchi in piazza Santo Spirito: "Il Calcio Storico è uno sport davvero bello da vedere, chi va a vederlo sicuramente si appassiona piano piano. Il Calcio Storico, la Fiorentina e Firenze: in questo modo vogliamo dimostrare che il calcio, se lo eserciti con passione, generosità ed attaccamento ai colori, ottieni qualcosa di più"