Antognoni: "Aquilani ottimo acquisto del Catanzaro, tecnico che sa lavorare bene con i giovani"

Queste le parole dell'ex numero dieci della Fiorentina, sul suo ruolo di capo-delegazione dell'Under 21 azzurra e sul lavoro dell'ex viola Aquilani al Catanzaro.

L’ex centrocampista della Fiorentina e dell’Italia Giancarlo Antognoni ha parlato del suo ruolo di capo-delegazione dell’Under 21 azzurra e di come si debba lavorare per far crescere i giovani talenti: “Sui giovani stiamo crescendo, se poi un allenatore ha anche il coraggio di fare giocare i giovani sarebbe una cosa fondamentale. Ci sono giocatori interessanti e con buone prospettive, rimane però il fatto che vanno fatti giocare nelle rispettive squadre e a osare un po' di più. - prosegue Antognoni ai microfoni de LaCnews.it - In nazioni come Spagna, Germania, Olanda o Francia in questo senso sono cresciuti molto mentre noi, al contrario, siamo un po' regrediti. La vittoria dell'Europeo Under 17, però, spero sia di buon auspicio per il futuro”.

L’ex numero 10 poi si sofferma sul Catanzaro di quel Alberto Aquilani che conosce dai tempi di Firenze: “Lo seguo con particolare interesse visto che sono molto amico di Aquilani che ha allenato la Primavera della Fiorentina con ottimi risultati. Scegliendo lui per la panchina la società del presidente Noto ha fatto un ottimo acquisto perché ha preso un tecnico che sa lavorare coi giovani”.

E a proposito di giovani, spazio a un altro ex viola come Costantino Favasuli: “Tra i giovani più interessanti della rosa giallorossa rientra senz'altro Favasuli, che è stato anche nelle giovanili della Fiorentina. Si tratta di un difensore moderno che ha delle ottime prospettive”.

Lo riporta TMW