Angeloni: "Tanti sono toscani con la Fiorentina nel cuore. Seconda squadra? So che Paratici vuole farla"

Le parole di Ageloni dopo la vittoria di ieri sera del campionato di Primavera

Dopo il trionfo della Fiorentina Primavera, tornata campione d’Italia dopo 43 anni, il direttore del settore giovanile Valentino Angeloni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno .

“Siamo tutti insieme a pranzo con squadra e staff, i ragazzi hanno dormito pochissimo”, ha raccontato Angeloni. “Quello che abbiamo fatto ce lo godremo ancora per un po’”. Il dirigente viola ha poi sottolineato la filosofia del vivaio gigliato: “Più giochi bene e più aumentano le possibilità di vincere. Questo modello vale in tutto il settore giovanile. Molti ragazzi sono cresciuti qui fin da piccoli, tanti sono toscani e tifosi viola”. Angeloni ha evidenziato anche l’importanza della crescita caratteriale: “Giocare a Firenze non è semplice, è una piazza esigente e noi dobbiamo preparare i ragazzi anche a questo. Lo dimostrano esempi come Kayode, Bianco e Comuzzo”.

Un passaggio anche sulle strutture del Viola Park: “Quello che abbiamo qui non è normale. Il centro sportivo ci ha dato tantissimo e i ragazzi devono capire il valore di ciò che hanno a disposizione”.

Infine, Angeloni ha aperto anche al progetto della seconda squadra: “So che Paratici vuole crearla. Non conosco le tempistiche, ma sarebbe molto utile per la crescita dei giovani”. E sulla missione del settore giovanile conclude: “Le coppe fanno piacere, ma la vittoria più importante resta portare più ragazzi possibile in Prima Squadra”.