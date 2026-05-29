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Angeloni: "Tanti sono toscani con la Fiorentina nel cuore. Seconda squadra? So che Paratici vuole farla"

Le parole di Ageloni dopo la vittoria di ieri sera del campionato di Primavera

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 maggio 2026 14:12
Angeloni: "Tanti sono toscani con la Fiorentina nel cuore. Seconda squadra? So che Paratici vuole farla" -
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Dopo il trionfo della Fiorentina Primavera, tornata campione d’Italia dopo 43 anni, il direttore del settore giovanile Valentino Angeloni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno .

“Siamo tutti insieme a pranzo con squadra e staff, i ragazzi hanno dormito pochissimo”, ha raccontato Angeloni. “Quello che abbiamo fatto ce lo godremo ancora per un po’”. Il dirigente viola ha poi sottolineato la filosofia del vivaio gigliato: “Più giochi bene e più aumentano le possibilità di vincere. Questo modello vale in tutto il settore giovanile. Molti ragazzi sono cresciuti qui fin da piccoli, tanti sono toscani e tifosi viola”. Angeloni ha evidenziato anche l’importanza della crescita caratteriale: “Giocare a Firenze non è semplice, è una piazza esigente e noi dobbiamo preparare i ragazzi anche a questo. Lo dimostrano esempi come Kayode, Bianco e Comuzzo”.

Un passaggio anche sulle strutture del Viola Park: “Quello che abbiamo qui non è normale. Il centro sportivo ci ha dato tantissimo e i ragazzi devono capire il valore di ciò che hanno a disposizione”.

Infine, Angeloni ha aperto anche al progetto della seconda squadra: “So che Paratici vuole crearla. Non conosco le tempistiche, ma sarebbe molto utile per la crescita dei giovani”. E sulla missione del settore giovanile conclude: “Le coppe fanno piacere, ma la vittoria più importante resta portare più ragazzi possibile in Prima Squadra”.

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