Angeloni: "Galloppa? Credo che la sua scelta sia quella di lasciare Firenze. Dopo Aquilani sta a lui"

Il dirigente del settore giovanileelogia il percorso del tecnico della Primavera e apre al suo futuro lontano da Firenze

Intervenuto a Radio Bruno, il responsabile del settore giovanile della Fiorentina Angeloni ha parlato del futuro di Daniele Galloppa, attuale tecnico della Primavera.

“Siamo bravi anche con gli allenatori”, ha scherzato Angeloni. “Credo che lui voglia intraprendere un percorso che lo porti a diventare allenatore vero e proprio. Dopo Alberto Aquilani tocca a lui”. Il dirigente ha poi sottolineato la crescita del tecnico: “È molto preparato, ha qualità nella proposta e nella correzione, che è fondamentale. Significa saper riconoscere gli errori e migliorare”.

Angeloni ha aggiunto: “Non era così all’inizio, è cresciuto con noi ed è diventato un allenatore pronto. Se avrà opportunità è giusto che le colga”. Infine: “Credo che la sua scelta sia quella di chiudere il percorso qui e iniziarne un altro”.