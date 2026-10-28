Andreazzoli: "Più che del risultato sono contento dell’atteggiamento. C'è una bella atmosfera nel gruppo"

Le parole del tecnico della Fiorentina Primavera dopo il successo sul Septemvri Sofia

Al termine del netto 5-0 contro il Septemvri Sofia nell’andata del secondo turno del percorso Campioni Nazionali di UEFA Youth League, l’allenatore della Fiorentina Primavera Aurelio Andreazzoli ha parlato ai canali ufficiali del club, soffermandosi soprattutto sull’atteggiamento mostrato dalla squadra.

"Più che del risultato sono contento dell’atteggiamento. La vigilia di questa gara ci ha lasciati perplessi perché non conoscevamo granché della squadra avversaria, ma i ragazzi come al solito hanno risposto bene. Sono molte di più le cose da migliorare che quelle che sappiamo fare. Se vogliamo dare il massimo dobbiamo un po’ raschiare il barile.

Era questione di tempo. Le gare che abbiamo disputato hanno detto molto, dimostrando che la squadra è competitiva. C’è solo da mettere a punto qualche aspetto.

C’è una bella atmosfera, il gruppo è compatto e scherza, è di buon umore. Il simbolo di questo è l’esultanza di tutta la panchina al gol di Beldenti al 90’ sabato scorso".